Inter-Genoa senza Lautaro. La soluzione è il feeling speciale tra Esposito e Lukaku?

La partita con la Fiorentina ha ridotto ancora di più le scelte di Conte in quanto a formazione. L’allenatore nerazzurro aveva già visto la rosa decimata dagli infortuni. Le squalifiche rimediate contro la Fiorentina hanno fatto il resto. Non ci saranno infatti né Brozovic e né Lautaro Martinez. A proposito della sua assenza, e vista quella di Sanchez, il tecnico dovrà quindi decidere se con Lukaku manderà in campo Politano o Esposito. E proprio il giovane che arriva dalla cantera nerazzurra è il favorito per un posto accanto al belga.

Il giovane interista ha ottenuto la fiducia di Conte già quando il cileno si è fatto male. L’allenatore ha quindi deciso di non far partire Esposito per il Mondiale e lo ha trattenuto e poi lanciato in alcuni spezzoni di gara per dare respiro alla Lula. Anche l’intesa con Lautaro ha permesso all’ex United di segnare 12 gol in 21 presenze tra Coppa e Serie A e sabato con il Genoa non avrà il suo compagno d’attacco. Potrebbe esserci proprio Esposito a fargli da spalla.

E a proposito di questo tandem Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport scrive: “ Anche con lui il feeling è speciale, un feeling spontaneo, nato in allenamento, sin dalla scorsa estate, e cementato in questi primi mesi, frutto, probabilmente, della comprensibile ammirazione del giovane nei confronti del campione. E il bomber belga ha finito per prenderlo sotto la sua ala. Non è un caso che ad ogni gol del numero 9, Esposito sia tra i primi a scattare dalla panchina per andare ad abbracciarlo. E si può dare per scontato che accadrebbe lo stesso, ovviamente, a parti invertite“.

Finora Seba ha giocato sei volte tra CL e campionato ma gli manca il debutto da titolare e un gol. Era riuscito a conquistarsi con grande dimestichezza un rigore contro il Dortmund, che poi Lautaro ha sbagliato. “ Ma il modo in cui Esposito è andato a prendersi il fallo, ha cancellato qualsiasi dubbio sulla sua “consistenza” anche a livello dei grandi”, si legge nello stesso articolo. Al momento non c’è nulla di deciso e Conte potrebbe alla fine usare sia Esposito che Politano dietro a Lukaku unica punta. Era successo contro l’Udinese: il belga davanti e dietro a lui Matteo e Sensi. Con tre punte in campo l’Inter ha vinto anche contro lo Slavia Praga.

(Fonte: CdS)