Verso Inter-Genoa, a destra c’è Darmian. Conferma per Eriksen. Sensi invece…

Con Hakimi squalificato, a destra c'è la chance per Darmian. Conferma ancora una volta per Eriksen con Vidal che partirà dalla panchina

"Per il resto non ci saranno altre novità. Significa che Vidal partirà nuovamente dalla panchina, con Eriksen ancora al suo posto in mezzo al campo. Ancora non è chiaro se almeno con il Parma ci possa essere margine per qualche rotazione in più. Se non altro per gli elementi che dovessero manifestare qualche segnale di stanchezza. Con gli emiliani, comunque, dovrebbe rivedersi in panchina Sensi. L’ex-Sassuolo sta ancora completando il suo recupero".