Inter-Genoa Primavera, pagelle: Casadei anima della squadra, Matjaz in crescita

Le pagelle di Fcinter1908: Carboni sa come rendersi utile, la zampata di Abiuso non basta per conquistare i 3 punti

Fabio Alampi

Non va oltre il 2-2 casalingo contro il Genoa l'Inter di Cristian Chivu, che si fa riacciuffare a tempo praticamente scaduto e perde l'occasione di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Le pagelle di Fcinter1908:

Botis 6 Non giocava da più di un mese, e un po' di ruggine si nota: non sempre sicuro, sfrutta le sue lunghe leve per smanacciare sui palloni alti.

Silvestro 5,5 Parte male, in difficoltà sia in fase offensiva che in quella offensiva. Nella ripresa prova a spingere di più, ma con scarsi risultati.

Matjaz 6,5 Inizia con un brutto svarione, si riprende e non sbaglia più un colpo. In crescita.

Fontanarosa 6,5 Leader della difesa, si fa sentire con compagni e avversari.

Carboni 7 Meno arrembante del solito, ma da due sue iniziative nascono i due gol dell'Inter.

Fabbian 6,5 Va vicino al gol e fa legna in mezzo al campo. Qualità e quantità.

Cecchini Muller 6,5 In crescita rispetto alle ultime prestazioni, si fa vedere con personalità e prova a velocizzare la manovra giocando il più possibile di prima. (dall'11' st Iliev 5 Entra, ma è come se non ci fosse)

Nunziatini 6 Avrebbe potuto e dovuto fare di più, si limita al compitino. (dal 32' st Andersen sv)

Casadei 7 La fascia di capitano lo carica ulteriormente: è l'anima della squadra, oltre che l'elemento più pericoloso sotto porta. Dimmostra di trovarsi bene anche da trequartista.

Curatolo 6,5 Da un suo colpo di testa nasce il gol dell'iniziale vantaggio firmato Casadei. Si muove molto, cercando di rendersi utile. (dall'11' st Peschetola 5,5 Ci si aspettava qualcosa in più dal suo ingresso)

Abiuso 7 Non si vede per larghi tratti della partita, ma al momento giusto piazza la zampata. Peccato che non serva a regalare i 3 punti alla squadra.

Chivu 6,5 La squadra è in crescita e si vede. I frutti del suo lavoro cominciano a vedersi, anche se manca ancora qualcosa.