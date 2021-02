Inter-Genoa, la probabile: per Conte niente calcoli. Conferma Eriksen, a destra c’è Darmian

Occasione da non lasciarsi sfuggire per l'Inter oggi a San Siro. Conte non fa calcoli con i diffidati

Gianni Pampinella

Occasione da non lasciarsi sfuggire per l'Inter. Dopo il pareggio della Juve fermata a Verona e con il Milan impegnato contro la Roma, l'Inter ha l'occasione di creare un solco in classifica. Antonio Conte dovrà rinunciare ad Hakimi, squalificato, chance quindi per Matteo Darmian.

In mezzo al campo si va verso la conferma di Eriksen, con Vidal ancora in panchina. Per il centrocampista danese sarebbe la quarta gara consecutiva dall'inizio. Come ribadito dal tecnico nerazzurro non si saranno calcoli con i diffidati: Lukaku, Barella, Brozovic e Bastoni saranno tutti in campo

(Corriere dello Sport)