Inter-Genoa, rumori e suoni rivelatori: un nome gridato con tutti gli accenti

La pericolosità dei protagonisti emerge dal curioso aspetto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport

In particolare, i colleghi si soffermano su un aspetto curioso: "Sono anche i rumori a descrivere la pericolosità dei protagonisti: Barellaaaa viene gridato con tutti gli accenti, da Perin, da Zapata, da altri. Significa: fermatelo, marcatelo, però è inutile; soprattutto nella prima parte l’azzurro crea superiorità, occasioni, entra negli scambi spesso riusciti al limite, c’è anche una traversa tutta sua. Altri suoni rivelatori: i colpi di petto di Lukaku rimbombano fino al terzo anello, rappresentano i momenti in cui il colosso mette palla a terra, la ferma, la offre per i compagni entranti.