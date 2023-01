Inter, delegazione di 80 persone a Riyad. La gestione di Lukaku col Milan…

Cosa filtra sulla gestione di Romelu Lukaku in chiave Supercoppa. Manca sempre meno al derby contro il Milan

Alessandro Cosattini

Cosa filtra sulla gestione di Romelu Lukaku in chiave Supercoppa. Manca sempre meno al derby contro il Milan e in casa Inter Simone Inzaghi spera di poter utilizzare il proprio centravanti. Per quanti minuti? Ecco quanto evidenziato oggi da Tuttosport in vista del match in programma mercoledì alle ore 20 a Riyad.

Inter, delegazione di 80 persone — “L’Inter, dopo aver svolto un lavoro di scarico in mattinata ad Appiano, ieri alle 15 è partita per Riad, dove è arrivata in serata. Una delegazione numerosa quella nerazzurra (80 persone circa), capitanata dal presidente Steven Zhang. Con lui tutta la dirigenza e l’intera rosa, visto che sul volo sono saliti anche Handanovic e Brozovic, nonostante Inzaghi sabato sera abbia spiegato come ci siano poche chance di recuperarli. Potrebbero andare in panchina, lì dove salvo sorprese ci sarà anche Lukaku: il belga ieri ha svolto un altro buon allenamento e oggi alle 17.30 locali (le 15.30 italiane) lavorerà presumibilmente col gruppo. Da questa seduta, dalla rifinitura di domani e dalla sgambata di mercoledì mattina, si capirà quanto potrà dare Lukaku contro il Milan: 20 minuti? 30? Un tempo o addirittura di più?

La gestione di Lukaku — In fondo il belga il 4 gennaio, dopo una buona preparazione invernale, aveva disputato una discreta ora contro il Napoli e il rallentamento dei giorni successivi è stato dovuto a un’infiammazione del ginocchio sinistro, un problema dunque non muscolare come quello alla coscia sinistra che l’ha condizionato da fine agosto a metà novembre. E Inzaghi per primo sa quanto Lukaku dia il meglio di sé da titolare, piuttosto che da subentrante. Ma al momento è senza dubbio prematuro pensare a cosa potrà dare il centravanti nella Supercoppa, anche perché permane comunque una percentuale sulla possibilità che possa anche non essere disponibile, se il fastidio tornerà a farsi sentire.

Inzaghi vuole il trofeo — Detto di Lukaku, l’Inter è comunque pronta per la Supercoppa e la vittoria contro il Verona, seppur non esaltante (ma non stressante dal punto di vista fisico), ha riacceso l’entusiasmo in casa nerazzurra, con la squadra tornata al terzo posto e a ridosso del Milan. Il Napoli resta lontano, ma lo scudetto oggi non è il primo pensiero. L’orizzonte è il trofeo in palio, una coppa che Inzaghi vuole vincere per dare continuità ai suoi risultati in nerazzurro”, si legge.