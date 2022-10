SM – Inter, gesto di Handanovic nello spogliatoio: prima della gara…

Lo sloveno ha seguito i compagni dalla panchina ma prima del calcio d'inizio non ha fatto mancare il suo apporto

Più avanti toccherà ancora a lui. Lo ha detto chiaramente Simone Inzaghi, ma oggi è toccato ad Onana e Samir Handanovic si è accomodato in panchina. Lo sloveno non ha fatto mancare il suo apporto ai compagni con un gesto importante nello spogliatoio, raccontato dall'inviato di Sport Mediaset al Mapei Stadium. "Prima della partita Handanovic ha fatto un discorso da capitano a tutta la squadra per chiedere un'altra vittoria", ha scritto Marco Barzaghi.