Inter, è già certo il primo addio nell’estate 2023: “Ha esaurito i bonus”

Metà stagione è ancora tutta da giocare, ma in casa Inter ci sono già i primi verdetti. C'è chi infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è già certo del suo addio ai nerazzurri la prossima estate, con il club che ha deciso di puntare su altro: " Chi ha esaurito ormai i bonus è Roberto Gagliardini , in scadenza il 30 giugno dopo sei lunghe stagioni di militanza nerazzurra.

Poi cercherà un buon ingaggio a zero in Serie A, ma ora il mediano 28enne si trascina stancamente in questi ultimi fuochi da interista, senza mai essere all’altezza di chi ha davanti in mezzo al campo. Quando a dirigere il traffico sia contro il Monza che contro il Parma c’erano lui e il giovane Asllani, al posto di Calha e Barella, la squadra ha perso le vecchie vibrazioni".