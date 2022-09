TS – Inter, contro il Bayern Monaco gioca Onana. Segnale ad Handanovic

Novità in vista tra i pali dell'Inter verso la sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi sta pensando di schierare André Onana dal 1' per l'esordio in Champions League. Ecco quanto evidenziato dall'edizione online di Tuttosport.

"André Onana col Bayern. Per Simone Inzaghi è più che una tentazione. Stasera il portiere camerunese, a meno di imprevisti nell’ultimissima rifinitura, dovrebbe fare il suo esordio con l’Inter nel primo snodo cruciale della stagione. Non un azzardo quello di Inzaghi perché, considerando Onana un titolare al paio di Handanovic è giusto testarlo in una partitissima. Piuttosto un segnale ad Handanovic sulla volontà del club di evitare che si ripeta quanto accaduto in passato con tutti i suoi vice. Altre novità in vista, Gosens in difesa (ieri è stato provato tra i titolari), Mkhitaryan in mezzo al campo e Dzeko in attacco", si legge.