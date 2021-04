Inter, gioiellini in rampa di lancio: valutazioni in corso su Pirola e Agoume

I due giovani classe 2002 rientreranno alla base dopo i prestiti con Monza e Spezia: futuro ancora da scrivere

In casa Inter è tempo di programmare il futuro: il rientro in Italia del presidente Steven Zhang ha dato un'accelerata alle giornate nerazzurre, fra aggiornamenti sul futuro societario e i primi contatti diretti con la dirigenza. Per quanto riguarda il mercato, uno dei temi da analizzare sarà la crescita dei tanti giovani ceduti in prestito. Su tutti Lorenzo Pirola e Lucien Agoume, gioiellini classe 2002 attualmente in prestito rispettivamente a Monza e Spezia.