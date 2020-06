Inter, un gioiello ha scelto: “Non vuole muoversi e non lo farà”. Conte può esultare

Marcelo Brozovic è a tutti gli effetti uno degli intoccabili per Antonio Conte e la sua Inter. Il centrocampista croato è la colonna portante del centrocampo nerazzurro e il club, come scrive Il Giorno, è al lavoro per blindarlo definitivamente: “Non è ancora diventato un argomento in cima ai pensieri della dirigenza, dato che il contratto è in scadenza nel 2022, ma per il centrocampista è allo studio un rinnovo con adeguamento in modo da poter eliminare dall’accordo la clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Diverse volte ci sono stati sondaggi presso l’agente del calciatore da parte di club della Premier. Finora non se n’è fatto nulla e con il passare delle stagioni (particolarmente da Spalletti in poi) Brozovic ha assunto un ruolo fondamentale mettendo su famiglia e anche radici in città. Non vorrebbe muoversi e non lo farà se non sarà costretto dalle circostanze, ma il suo entourage ha richiesto un ritocco e presumibilmente verrà accontentato“.