GdS – Inter, ieri giornata chiave verso il Napoli: Conte per la prima volta…

Tra una settimana esatta l’Inter scenderà in campo a Napoli per disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia. E’ arrivato per i nerazzurri il momento di fare sul serio. La Gazzetta dello Sport spiega: “Ieri ad Appiano è stata una giornata chiave verso la ripartenza, perché Conte ha fatto giocare la prima partita vera. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Napoli è tra una settimana, i nerazzurri – con l’innesto di qualche Primavera – hanno giocato 90 minuti, come non succedeva dall’8 marzo, dal k.o. all’Allianz Stadium.