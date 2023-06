Inter, è il giorno di Thuram. Numero maglia? Questa l’opzione più concreta

"Poi sarà il momento degli annunci, per quello che è il primo innesto in vista della prossima stagione. Quale numero avrà sulle spalle? Al Borussia Moenchengladbach aveva il 10, di cui, in nerazzurro, il padrone è Lautaro. Per quanto riguarda il 9, lasciato libero proprio dal bomber bosniaco, è probabile che venga “tenuto” per Lukaku, che lo scorso anno si era dovuto accontentare del 90. E allora un’opzione potrebbe essere il 26, ovvero il numero che Thuram ha in nazionale".