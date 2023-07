Inter-Nike, da 12 a 29 mln: giovedì lancio prima maglia. La seconda in Giappone

Inter e Nike hanno annunciato il rinnovo della loro partnership, una delle più durature nel calcio europeo, visto che va avanti dal 1998. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2031, per 8 stagioni, e frutterà circa 30 milioni a stagione al club di viale della Liberazione: 26 più 3 legati alla vendita del prodotto. Nell'ultima stagione la cifra garantita dall'azienda americana era di 12,5 milioni più bonus.

Giovedì il lancio telematico della prima maglia per il 2023-24, mentre la seconda maglia sarà presentata a Tokyo nel corso della tournée durante un grande evento in un Nike Store al quale parteciperà tutta la squadra. Adesso l'Inter è l'unica squadra della Serie A marchiata Nike, il fiore all'occhiello in Italia dell'azienda americana che sta puntando sempre più sui grandi club (Psg, Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Chelsea)