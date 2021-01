“Che il 2021 ci porti salute e serenità. Auguri di cuore”. Così Antonio Conte, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi nerazzurri, e non, per un felice anno nuovo. Un anno che, per Conte, è particolarmente importante, con l’Inter pienamente in corsa per lo scudetto a solo un punto dal Milan.