Inter, Godin: “Siviglia? A Conte ho dato un consiglio. Chi vince scrive la storia”

Diego Godin è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Antonio Conte e Samir Handanovic alla vigilia di Inter-Siviglia. Queste le sue parole: “Consigli ai miei compagni? Io non devo dare consigli, lavoro e cerco di fare tutto quello che ci chiede il mister. Tutti vogliamo vincere, domani per farlo dovremo fare quello che abbiamo preparato e giocare con il cuore. Dall’inizio, tutti, dobbiamo giocare con la palla e con il cuore. La storia poi la scrive chi vince e noi dovremo fare di tutto per vincere questa partita per portare a casa questa coppa, per noi, per la società, per i tifosi. Se ho consigliato il mister? Ho dato un consiglio che però non posso dirlo”.