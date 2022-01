Inter, Gosens subito e Caicedo gratis. Poi Scamacca, Frattesi e un terzo colpo

Tutto sul mercato dell'Inter tra presente e soprattutto futuro: rinforzi in arrivo in ogni reparto per Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

L'Inter tra presente e futuro. Subito Robin Gosens, ma non soltanto: la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in ogni reparto. Ne parla così Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport: "Gosens subito, poi Caicedo ma gratis. Scamacca dallo scorso agosto per il futuro più Frattesi e un difensore alla Bremer (magari lui). Questa è l’Inter tra presente e futuro", si legge.