Ts – Inter, Gosens vicino al rientro: in panchina col Sassuolo? Il tedesco…

Procede bene il recupero dell'esterno tedesco che potrebbe essere convocato per la panchina contro gli emiliani

Dall'infermeria arrivano buon notizie per Inzaghi in vista della gara col Liverpool. Con molta probabilità il tecnico nerazzurro potrà contare su Alessandro Bastoni. Come sottolinea Tuttosport, il difensore ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e oggi dovrebbe unirsi definitivamente ai compagni per la rifinitura.