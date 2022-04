Inter, tentazione Gosens per Inzaghi. C’è una speranza sul rientro di Vidal

Verso la Roma con possibili novità di formazione. In casa Inter Simone Inzaghi ragiona a diversi cambiamenti

Verso la Roma con possibili novità di formazione. In casa Inter Simone Inzaghi ragiona a diversi cambi, come svelato anche oggi da Tuttosport: “La novità più succulenta potrebbe essere l’esordio tra i titolari di Robin Gosens: al momento è soltanto una tentazione, quella di Inzaghi, ma il fatto che ci stia pensando certifica come il tedesco sia considerato dall’allenatore e dallo staff arruolabile a tutti gli effetti per giocare dall’inizio. Non è dato a sapersi se il battesimo dal 1’ sarà domani sera: certo è che Gosens sarà titolare in una delle prossime due gare di campionato considerato che l’Inter tornerà in campo già mercoledì a Bologna. Quando spera di esserci pure Arturo Vidal: la caviglia destra distorta nel derby è ancora molto gonfia. Senza i miglioramenti attesi, il cileno dovrà pazientare fino alla gara del 1° maggio a Udine”, si legge.