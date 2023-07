Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere lontano dall'Inter: l'esterno tedesco ha vissuto mesi di alti e bassi in nerazzurro, complici i frequenti infortuni e la concorrenza di Perisic prima e di Dimarco poi. Il suo valore, tuttavia, è riconosciuto sia dai vertici interisti che da diverse squadre all'estero, e proprio per questo motivo potrebbe essere sacrificato per consentire al club di viale della Liberazione di incassare denaro necessario per altre operazioni.