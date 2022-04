Inter, verso Bologna: Gosens, Vidal e Caicedo indisponibili. I loro rientri…

Tre forfait in casa Inter per la sfida col Bologna di domani. Confermate le indiscrezioni raccolte oggi da FCInter1908.it

Tre forfait in casa Inter per la sfida col Bologna di domani. Confermate le indiscrezioni raccolte oggi da FCInter1908.it: niente da fare per Robin Gosens, Arturo Vidal e Felipe Caicedo. Nessuno dei tre sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il recupero di campionato, non sono stati convocati dall'allenatore. Un'assenza per reparto per l'Inter.