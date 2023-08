Inter, gran lavoro di Marotta e Ausilio: mercato top e il bilancio respira

La grande missione dell'Inter, anche in questo mercato estivo, è stata coniugare sostenibilità e competitività. E' il mantra ribadito più volte da Marotta e ormai assorbito da tutto l'ambiente nerazzurro. In questo senso, l'esperienza della dirigenza nerazzurra è servita a chiudere colpi che mantengono molto alto il livello della rosa, pur rientrando in complicati parametri economici.

Anche il Corriere dello Sport di oggi si sofferma su questo aspetto. Si legge nel focus proposto: "Il saldo è quasi perfettamente a zero. Con 109 milioni di ricavi da cessioni a coprire 105,5 milioni di costi per l’acquisizione di nuovi giocatori, anche tenendo conto degli impegni connessi agli obblighi di riscatto da esercitare nel futuro. Parallelamente, il monte ingaggi del club nerazzurro dovrebbe abbassarsi di una ventina di milioni, per effetto della sostituzione di giocatori dallo stipendio pesante (Lukaku, Dzeko, Brozovic su tutti) con altri a cui verranno riservati trattamenti economici in linea con gli standard delle concorrenti italiane più virtuose.