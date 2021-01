GdS – L’Inter è tornata a pensare in grande: c’è un dato che certifica la salute della squadra

Nell’ultimo periodo l’Inter sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. La squadra nerazzurra, al netto di qualche difficoltà comunque evidenziata, ha ripreso a marciare a pieno ritmo. C’è un dato che corrobora tale tesi, evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: “L’Inter è tornata a pensare in grande perché è nuovamente in grado di giocare da grande, gestendo i ritmi della partita per tutti i 90 minuti, senza farsi prendere dalla foga di volere a tutti i costi chiudere subito la pratica e restando sempre con la testa nella partita. Lo dimostrano le tante rimonte, lo evidenzia il dato dei gol arrivati nell’ultima mezzora di gioco: 23, più della metà del totale realizzato”.