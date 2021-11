Inter, ecco quale sarà la grande sfida. Lo Sheriff è un rompicapo e sa come difendersi

Per l'Inter e Simone Inzaghi niente calcoli contro la grande sorpresa della Champions

In pochi si sarebbero aspettati lo Sheriff al primo posto del girone dopo tre gare. Invece i moldavi hanno stupito tutti e battuto nelle prime due partite Shakhtar e Real Madrid al Bernabeu. In 23 partite stagionali lo Sheriff ha perso soltanto una volta, contro l'Inter di Simone Inzaghi. "Lo Sheriff non è imbattibile, però è un bel rompicapo al quale neanche Ancelotti e De Zerbi hanno preso le misure. Nelle statistiche Champions è la squadra con meno possesso (sul 30%), passaggi, azioni d’attacco e cross, in compenso la prima per rinvii, contrasti e parate", si legge sulla Gazzetta dello Sport.