Inter, c’è un file da riaprire al più presto: “Guardiola per lui farebbe carte false”

Il tecnico del Manchester City ha messo nel mirino due nomi tra i nerazzurri: ma per uno dei due farebbe "carte false"

Ciò che trapela nelle ultime ore da casa Inter è che un sacrificio eccellente tra i titolatissimi andrà fatto per sistemare i conti. Parte quindi il toto-nomi, con Lautaro e Bastoni che sembrano i due maggiori indiziati a partire . In particolare c'è chi, spiega il Corriere dello Sport, è davvero innamorato del centrale: " Il nome più caldo, al, momento, sembra essere quello di Bastoni, per cui Guardiola farebbe davvero carte false , sedotto dalla sua abilità nel partecipare alla manovra, oltre che dai soli 22 anni di età. Per l’Inter c’è anche il nodo di un rinnovo già nella sostanza definito, ma messo in stand-by per dare priorità alle questioni societarie.

Ora però il “file” deve essere riaperto. Se lo aspetta anche Tinti, l’agente di Bastoni. Altrimenti, il Manchester City potrebbe trovare terreno fertile per il suo assalto. A proposito di Guardiola, sul suo taccuino c’è pure il nome di Lukaku. E il belga è appetito pure dal Chelsea. Ma ora c’è la variabile Kane da considerare. Il bomber inglese, infatti, ha già annunciato di voler lasciare il Tottenham e, in Premier, è ritenuto la prima scelta per chi vuole un nuovo centravanti. Big Rom, insomma, viene dopo. Ma non significa che, prima o poi, qualcuno non raggiunga i 120 milioni, quota a cui l’Inter non potrà dire no", conclude il quotidiano romano.