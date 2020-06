CorSera – Mercato Inter, strategia chiara: dopo Hakimi, altri quattro colpi per alzare il livello

L’Inter è pronta a scendere in campo contro il Parma per mostrare una reazione dopo il 3-3 contro il Sassuolo ma intanto la società è pronta a completare l’affare Hakimi: “L’obiettivo ora è risolvere gli equivoci, ripulire la rosa dagli uomini inutili, costruire una squadra davvero in grado di lottare per lo scudetto. Vivere di settimana in settimana non è più possibile, il progetto di Conte è partire non con l’1 per cento di possibilità di vincere, ma di gestire giocatori per provare il salto di qualità. Si è speso in prima persona per convincere il marocchino Hakimi a trasferirsi all’Inter”, spiega il Corriere della Sera.

MERCATO – Non solo Hakimi, perché anche Tonali è un obiettivo concreto: per il CorSera, l’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di prendere il talento del Brescia ma anche altri due centrocampisti e Vidal resta sempre nei pensieri di Conte. In avanti, invece, la società punterà su un attaccante di livello, qualora Lautaro e Sanchez rimanessero a Milano. “L’argentino vuole il Barcellona, bisognerà vedere se il club catalano avrà la forza economica, visti i vincoli imposti dalla Liga, per acquistare il centravanti. Più possibilità ci sono per Sanchez. Marotta tratta con il Manchester il prolungamento del prestito del cileno fino a fine stagione, a Conte però il giocatore non dispiace e l’idea della società è confermarlo”, conferma il quotidiano.