Inter, Handanovic: “Campionato aperto fino all’ultimo. Normale lasciare qualcosa perché…”

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue parole: "Sapevamo che fosse una partita dura per come gioca il Torino, ci siamo adattati e abbiamo cambiato con palle lunghe. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è stato bravo Berisha e noi abbiamo sbagliato: volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Un po' è l'approccio ma anche le tante partite: era normale lasciare qualcosa tra Champions e campionato.