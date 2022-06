GdS – Inter, chi sarà il titolare tra Handanovic e Onana? Cosa filtra sulle gerarchie

Cosa filtra sulle gerarchie in porta di casa Inter dopo l’arrivo di André Onana. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport

Cosa filtra sulle gerarchie in porta di casa Inter dopo l’arrivo di André Onana. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che fa così chiarezza sul nuovo arrivato e Samir Handanovic: “L’Inter deciderà chi promuovere strada facendo. Perché Samir Handanovic di pensione e trattamento di fine rapporto non vuol sentir parlare, ma André Onana non ha alcuna intenzione di guardarsi le partite dalla panchina”, si legge.