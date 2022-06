Inter, Handanovic più voglioso che mai: “Chi gli sta vicino assicura che…”

Non perché sente il fiato sul collo di Onana, ma perché è reduce da una stagione nella quale ha alternato prestazione super ad altre meno brillanti

Avrà ancora il posto da titolare tra i pali dell'Inter, Samir Handanovic, e non ha alcuna intenzione di mollarlo facilmente. Ecco perché il capitano nerazzurro si sta preparando alla grande per la stagione che verrà, come riporta il Corriere dello Sport: "Il 14 luglio, proprio quando avrà iniziato il ritiro alla Pinetina con l'Inter, Handa festeggerà il trentottesimo compleanno.