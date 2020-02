SM – Inter, Sensi lavora per esserci al derby. Handanovic? Ecco quando il responso

-5 all’attesissimo derby di Milano tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri, riporta SportMediaset, ci arrivano con un grosso dubbio. Bisogna infatti aspettare venerdì per capire se Samir Handanovic potrà recuperare per il derby: a fine settimana proverà ad allenarsi con il pallone con un tutore per proteggere il mignolo fratturato. Fino ad allora continuerà i suoi allenamenti personalizzati. Stefano Sensi, invece, dopo un periodo difficile, lavora per essere pronto e a disposizione per il derby.