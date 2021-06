Portiere Inter, Conte aveva fatto una richiesta. Inzaghi punta su Handanovic. I vice…

Per Inzaghi il capitano è il titolare della porta e in futuro si vedrà. Ma il club nerazzurro sta facendo la riflessione sulla rosa dei portieri

Eva A. Provenzano

"Antonio Conte, che voleva una specie di titolare aggiunto da affiancare a Samir. Con Simone Inzaghi, il problema non si pone: Handa sarà il titolare, poi per il futuro si vedrà". La Gazzetta dello Sport parla del capitano dell'Inter, Samir Handanovic e spiega che se l'ex allenatore aveva chiesto un altro estremo difensore da affiancargli, con Inzaghi il problema non si pone. Sarà lo sloveno a difendere ancora la porta nerazzurra. Il suo contratto però scade nel 2022 e per questo si parla di chi lo sostituirà in futuro e della questione della porta.

Da poco la società milanese ha ufficializzato il ritorno di Cordaz. Lui dovrebbe essere il terzo portiere dell'Inter, ha sostituito di fatto Padelli. Congelato per il momento il futuro di Filip Stankovic che nelle liste europee ha già svolto il ruolo di terzo portiere nerazzurro. Il futuro del giovane portiere della Primavera interista dipende anche da Radu. Su di lui avrebbe puntato il mirino la Real Sociedad che vorrebbe parlare dell'acquisto a titolo definitivo. La situazione al momento è in standby: se lui andrà via servirà un intervento sul mercato per acquistare un altro portiere.

Due le ipotesi: affidarsi ad un vice di esperienza o cercare un profilo giovane che possa crescere dietro ad Handanovic. Ma pare si propenda per la pista d'esperienza e per questo si starebbe valutandoLuigi Sepe che la Gazzetta dello Sport definisce perfetto per la figura del numero 12. "Il 30enne portiere è in uscita dal Parma e può andare via in prestito dopo l’arrivo di Buffon: ha diverse offerte in A per fare il titolare, ma l’ipotesi di vice all’Inter è ovviamente gradita. Dipende tutto da Radu, o dalla Real Sociedad", si legge.