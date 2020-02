Sky – L’Inter verso il futuro, Conte lavora su una novità: sta maturando l’idea di…

Così come all’andata, per un tratto di partita Antonio Conte ha schierato la sua Inter con la difesa a quattro. Dimostrando, al contrario di molte opinioni, di non essere un dogmatico della difesa a tre. Che sia l’inizio di un’inversione di tendenza per i nerazzurri? Secondo Sky Sport, contro la Juventus l’Inter dovrebbe comunque schierarsi con il consueto 3-5-2 visto in questa stagione, ma non è affatto escluso che Conte e i suoi lavorino sempre più insistentemente sulla soluzione della difesa a quattro.

Anche perché, riferisce l’emittente, Conte sa che gli avversari studiano con sempre maggiore intensità il modo di giocare della sua squadra. In partite in cui si affrontano squadre chiuse e arroccate in difesa, il reparto difensivo schierato a quattro potrebbe fornire un’alternativa importante, per fornire maggiore imprevidibilità alla manovra interista. Magari, qualora ce ne fosse bisogno, anche a Torino, a partita in corso. Nella rosa nerazzurra, e lo si è visto ieri, ci sono giocatori (vedi D’Ambrosio) che permettono cambi di modulo anche nello spazio di un’azione. Ecco perché Conte ci sta lavorando. Chissà che la pelle dell’Inter non possa assumere un colore diverso nel prossimo futuro.

(Fonte: Sky Sport)