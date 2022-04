Inter, questa l’idea su Sanchez e Vidal. Ultime gare fondamentali per altri 2 giocatori

Il club nerazzurro cercherà di chiudere in anticipo il rapporto con i due giocatori cileni

A poche giornate dal termine della stagione, l'Inter ragiona sulla situazione di alcuni giocatori in rosa. Come sottolinea Tuttosport, il club nerazzurro cercherà di chiudere in anticipo il rapporto con Vidal e Sanchez. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 ma l'Inter, pagando una penale di circa 4 milioni netti a testa, potrebbe rescindere gli accordi.