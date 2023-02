Inter, Tuttosport: “Ieri Inzaghi era furibondo: alla squadra ha detto che…”

A novanta minuti dalla supersfida col Porto in Champions, questo deve far tenere alta l’attenzione un po’ a tutto l’ambiente

Tanta delusione in casa Inter per l'ennesimo risultato negativo contro una piccola in questo 2023. I nerazzurri, che ad inizio stagione hanno perso diversi scontri diretti, ora stanno sciupando una serie di occasioni contro chi sta sotto in classifica, come sottolinea Tuttosport: "L’Inter da inizio anno ha buttato 7 punti contro Monza (2-2), Empoli (0-1) e Sampdoria (0-0) che - oltre a mantenere viva una piccola speranza di poter rianimare la lotta scudetto -, avrebbero messo un solco tra l’Inter e le altre papabili rivali per un posto nella prossima Champions.