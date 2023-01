Inter, ieri la dirigenza ad Appiano. Marotta, Ausilio e Zanetti: lungo colloquio con Inzaghi

Dopo la vittoria in Supercoppa con il Milan, ecco il tonfo in campionato contro l'Empoli. L'Inter dovrà mettere da parte gli alti e bassi durante questa seconda parte di stagione.

"Ieri ad Appiano c’era la dirigenza schierata in assetto completo, normale dopo una delusione enorme come quella contro l’Empoli. Sia l’a.d. Beppe Marotta che il d.s. Piero Ausilio che il vicepresidente Javier Zanetti hanno assistito alla seduta di scarico per chi aveva giocato la sera prima almeno un tempo (Skriniar, in campo per 40 minuti appena, si è quindi allenato regolarmente, mentre Brozo e Handanovic ancora a parte). Hanno parlato a lungo con Simone Inzaghi senza drammatizzare la situazione ma, come ribadito anche dal tecnico alla squadra, serve smettere presto di viaggiare sulle montagne russe. Già da sabato a Cremona, i nerazzurri devono cambiare marcia: Dumfries dovrebbe tornare titolare e, nello stesso tempo, aumenterà il minutaggio di Lukaku", si legge su La Gazzetta dello Sport.