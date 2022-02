Inter, il futuro comincia domani: doppia mossa di Zhang per vincere ancora

Steven Zhang prepara la doppia mossa per poter vincere ancora: questa la strategia del presidente nerazzurro secondo Repubblica

Era presente anche Steven Zhang, ieri, durante l'allenamento in preparazione della sfida di Champions League di questa sera contro il Liverpool. Il presidente dell'Inter, però, oltre che a toccare con mano lui stesso il lavoro di campo, sta programmando una doppia mossa che può consentire all'Inter di proseguire il suo ciclo vincente. Spiega Repubblica: "Dopo avere assistito all’allenamento, ha cenato al fianco di Inzaghi. Ma il suo momento arriverà domani, quando riceverà i manager dell’area sportiva Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin per ufficializzare il prolungamento della loro presenza all’Inter. Una mossa che precede l’ultimo sforzo per rinnovare i contratti dei giocatori, da Brozovic a Perisic".