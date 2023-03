Inter, impossibile discutere Lautaro: “E’ carico a mille per la Juve perché…”

Peraltro, la Juve è l’avversaria più affrontata in assoluto in carriera: ben 13 incroci, ma con alterne fortune

Inter-Juve di domani sera dovrà essere la notte di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è infatti a secco dalla gara contro il Lecce ed è voglioso di ricominciare a segnare a raffica come fatto ad inizio 2023. Scrive il Corriere dello Sport: "Impossibile metterlo in discussione. Anzi, è facile che l’argentino sia carico a mille proprio per il desiderio di cancellare quelle due ultime uscite. Peraltro, la Juve è l’avversaria più affrontata in assoluto in carriera: ben 13 incroci, ma con alterne fortune, visto che ha raccolto soltanto 3 gol e ben 6 sconfitte.