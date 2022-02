Inter, in campionato è tutta un’altra musica: panchina decisiva per Inzaghi

I nerazzurri hanno sfruttato al meglio le sostituzioni in campionato: i numeri certificano la bontà delle scelte a gara in corso

Che il campionato e la Champions League siano due mondi completamente diversi non è di certo un mistero. Per convalidare questa tesi basta prendere come esempio l'Inter: la panchina nerazzurra, tanto criticata e apparsa inadeguata contro il Liverpool, in Serie A si è rivelata più volte un'arma vincente a disposizione di Inzaghi. Il tecnico interista, come evidenzia il Corriere dello Sport, interviene sulla squadra in maniera quasi scientifica: "La panchina può farti vincere. E, in tal senso, nel caso dell'Inter, è stata emblematica la Supercoppa, con la rete del successo al 120' costruita e finalizzata da 4 elementi entrati in corsa. [...] In Champions, oggettivamente, l'Inter pagherebbe dazio con tutte le big. In campionato, però, la rosa nerazzurra è quella più ricca sia come quantità sia come qualità. E Inzaghi, al di là delle critiche post-derby, che peraltro il diretto interessato ha respinto al mittente, l'ha quasi sempre sfruttata a dovere".