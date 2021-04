Inter, in un mese cambia tutto: emergenza finita, c’è la svolta societaria

Il countdown è iniziato: un mese a partire da adesso. I primi di maggio sono i giorni in cui l’Inter si aspetta un vero cambio di scenario

Il countdown è ufficialmente iniziato: un mese circa a partire da adesso. I primi di maggio sono i giorni in cui l’Inter si aspetta un vero cambio di scenario. Ne è sicura la Gazzetta dello Sport , secondo cui la svolta societaria è ormai vicina. A maggio, infatti, dovrebbe arrivare l'iniezione di liquidità per il club.

"Con la possibilità che in tempi rapidi cambi pure l’assetto azionario: fatta salva l’intenzione di Suning di mantenere salda la maggioranza, i riflettori sono tutti su quel 31,05% in mano (per il momento) al fondo LionRock. E' altamente strategico e, quindi, destinato a cambiare padrone. In ogni caso, servono circa 250 milioni per evitare scossoni ulteriori, anche se la vera emergenza sembra ormai rientrata: non a caso, tutte le scadenze del 31 marzo sono state onorate senza angoscia", sottolinea la Rosea.