Champions, la UEFA versa 284,55mln. Inter prima italiana per incassi: 11,73mln

In attesa delle ultime partite della fase a gironi e della successiva fase a eliminazione diretta, la UEFA ha già versato nelle casse dei club partecipanti alla Champions League 2021-22 complessivamente 284,55 milioni di euro. Di questi, 35,86 milioni di euro sono andate ai club italiani ( Inter , Milan, Atalanta e Juventus). Come riporta Calcio e Finanza, fra le squadre del nostro campionato è l'Inter ad aver incassato di più rispetto alle altre:

"L’Inter, infatti, da prima classificata nella stagione 2020/21 ha ottenuto la fetta maggiore di market pool – 8 milioni –, alla quale ha aggiunto oltre 3 milioni di premi per i risultati. Seconda la Juventus, che ha preso meno di tutti dal market pool (2 milioni), ma che ha compensato allo stesso tempo con il massimo dai bonus per i risultati: 8,4 milioni. Terza posizione per l’Atalanta, che ha incassato 4 milioni di euro dal market pool e la stessa cifra dell’Inter – oltre 3 milioni – dai bonus risultati. Infine, come detto, il Milan: i rossoneri hanno incassato 6 milioni dalla quota market pool, ma nessun bonus per i risultati, avendo perso le prime tre partite del girone", scrive Calcio e Finanza.