Corsera – Riparte la Serie A tra dubbi e timori. Incertezze anche all’Inter, la più grande…

Sarà Fiorentina-Torino a inaugurare la nuova stagione più incerta di sempre. Ritiri corti, poche amichevoli e nel mezzo un mercato che spariglierà le carte a campionato in corso. Come sottolinea il Corriere della Sera, le squadre sono cantieri aperti. “Un campionato sottosopra che la Juventus, regina degli ultimi nove, affronta con un debuttante in panchina. Pirlo è stato un grandissimo giocatore, ma bisognerà misurarlo come allenatore in una società che sogna il decimo titolo di fila e non ti concede il tempo di imparare. Ma anche nella Milano nerazzurra le incertezze non mancano. La più grande riconduce al rapporto tra Conte e la dirigenza: terrà l’accordo partorito dopo la finale di Europa League? Vidal è in arrivo, ma Kantè – il preferito dell’ex bianconero – è ancora una trattativa fumosa. Perché l’Inter non ha troppi soldi da spendere e deve finanziare gli acquisti attraverso le cessioni. Servono attenzione, saggezza e lucidità. Il rischio, in questi casi, è indebolire anziché potenziare“, si legge sul quotidiano.

(Corriere della Sera)