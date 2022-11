Inter, a breve incontro con l’agente di Alcaraz. Possibile a gennaio perché…

L'attaccante del Racing Avellaneda potrebbe sbarcare in Serie A già nella sessione invernale: i nerazzurri hanno un piano

L'Inter ha messo nel mirino il nuovo gioiello del Racing Avellaneda. Il club di Diego Milito e Lautaro Martinez potrebbe regalare ai nerazzurri un nuovo bomber di razza, talento già sbocciato nel campionato argentino. Ma la concorrenza per Carlos Alcaraz è già agguerrita: su di lui Wolverhampton e Porto, avversaria dei nerazzurri agli ottavi. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Dalla Champions la sfida ai portoghesi si trasferisce sul mercato perché l’Inter fa sul serio: incontrerà agente e intermediari a Milano durante la sosta e pensa di avere munizioni sufficienti per superare la concorrenza. Non pesa solo la voglia di Charly — lo chiamano tutti così – di unirsi al Toro e seguire le orme del Principe, ma conta anche la carta che l’Inter può calare".