Pedullà – Inter, non solo Asllani: in programma un incontro anche per Cambiaso

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, dopo aver parlato dell'incontro fissato dall'Inter per Asllani ha rivelato un'altra manovra di mercato dei nerazzurri: l'obiettivo è Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 in grado di giocare su entrambe le fasce, sul quale si registra anche l'interesse della Juventus e di alcuni club esteri.

"L'Inter, per quanto riguarda gli esterni, valuta Bellanova ma non ha perso di vista Cambiaso: mercoledì avrà un incontro con l'Inter, venerdì con la Juventus. L'Inter può prenderlo e mandarlo in prestito, ma anche tenerlo. Ci son offerte anche dall'estero, ma il ragazzo vuole restare in Italia".