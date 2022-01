Inter, non si cerca un altro attaccante: “Le indicazioni danno Correa fuori per…”

Oggi il Tucu svolgerà gli esami alla coscia sinistra dopo l'uscita anzitempo nella gara di coppa Italia contro l'Empoli

E' oggi il giorno fatidico per conoscere le reali condizioni di Joaquin Correa. Il centravanti è stato costretto ad uscire dal campo dopo soli 3 minuti per un infortunio muscolare rimediato nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli. Ma La Gazzetta dello Sport fa già una piccola previsione sui tempi di recupero: "Le prime indicazioni, emerse dopo un controllo clinico ieri, non raccontano di uno stop troppo lungo. Dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - trattarsi di una lesione di primo grado: se così fosse, vorrebbe dire stop di circa 20 giorni e ritorno subito dopo il derby, forse anche dopo il quarto di finale di Coppa Italia. Insomma: non un infortunio di lunga durata tale da spingere l’Inter a cercare un altro attaccante".