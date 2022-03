Inter, c’è l’indiziato ad essere ceduto in estate: “E’ in posizione precaria”

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un nome su tutti ad essere il principale indiziato a lasciare l'Inter in estate

Come riportato, l'assoluta intenzione dell'Inter è quella di rinnovare a tutti i costi il contratto di un pilastro come Milan Skriniar. E la fretta di chiudere quest'operazione, spiega La Gazzetta dello Sport, ha una ragione precisa: "Skriniar rappresenta un punto fermo della difesa insieme a Bastoni e sarebbe difficile pensare a una sua sostituzione nel momento in cui c’è già un elemento in posizione precaria, vale a dire De Vrij (principale indiziato a un trasferimento estivo). Rimpiazzare l’olandese richiederebbe già uno sforzo importante ed è per questo che l’Inter punta con decisione a prolungare il contratto dello slovacco per farne una bandiera e un punto fermo anche del nuovo corso".