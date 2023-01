Inter, dall’infermeria: Calhanoglu out col Parma? Per Barella più ottimismo

L'aggiornamento sulle condizioni dei due centrocampisti nerazzurri costretti ad uscire nella ripresa di Monza-Inter

Daniele Vitiello

Non bastasse la delusione per i due punti persi. L'Inter torna a casa da Monza con l'apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Entrambi costretti al forfait nel secondo tempo del match, ma per motivi diversi.

Inter, le condizioni di Calhanoglu e Barella — Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport: "Ci sono un paio di punti di domanda per Simone Inzaghi in uscita dalla partita di Monza e verso quella di martedì sera a San Siro contro il Parma, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sia Hakan Calhanoglu sia Nicolò Barella sono dovuti uscire dal campo prima del previsto, doloranti. Per quanto riguarda il centrocampista e capitano della nazionale turca, quest’anno in campo in 16 partite di Serie A con due gol realizzati e quattro assist sul proprio conto, si tratterebbe di un affaticamento muscolare che difficilmente gli permetterà di essere in campo dopodomani sera al Meazza contro gli emiliani.

Per quanto riguarda il centrocampista sardo, invece, secondo le verifiche effettuate dallo staff medico subito dopo la partita, non si tratterebbe di nulla di importante che possa impedirgli di essere a disposizione del tecnico. Nicolò Barella in questa stagione ha giocato 17 partite di Serie A — sempre presente —, realizzando cinque gol e firmando sei assist per i compagni di squadra.