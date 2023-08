CdS / Inter, inserimento United per Pavard: dipende da Maguire, muro Bayern

Concorrenza dalla Premier per l'Inter nella corsa al difensore francese, in uscita dal Bayern Monaco: la situazione

Proseguono i contatti tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Nella giornata di ieri il club nerazzurro ha manifestando la disponibilità ad alzare la quota dei bonus inseriti nell’offerta ufficiale per il francese, fermi restando i 25 milioni di euro, come cifra fissa. I tedeschi, però, che inizialmente avevano fissato la quota di 35 milioni tutto compreso per lasciar andare il giocatore, in serata, hanno avvisato l’Inter di aver alzato l’asticella a 40.