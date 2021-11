Inter, Dimarco: “Vogliamo chiudere in bellezza la settimana. Rinnovo? Non vedo l’ora”

Le parole del calciatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio dell'incontro

Federico Dimarco, tra i titolari di questa sera in Venezia-Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio. Queste le sue considerazioni: "Sono state vittorie importantissime con Napoli e Shakhtar, ora cerchiamo di chiudere in bellezza questa settimana con una vittoria. Rinnovo? Io ho sempre sognato di rimanere qui, non vedo l'ora. Calci da fermo? Io da destra, Calhanoglu da sinistra".