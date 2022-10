Inter, Inzaghi ruota col Sassuolo: previsto almeno un cambio per reparto

Il tecnico dell'Inter dosa le forze anche in vista della decisiva sfida di Barcellona in Champions League

Sassuolo e poi Barcellona, due trasferte decisive per l'Inter. Per questo Inzaghi studia le mosse giuste e prova a dosare le forze in vista del doppio impegno.

"Rispetto alla gara col Barcellona è previsto almeno un cambio per reparto: Acerbi per De Vrij, Dumfries per Darmian, Asllani per uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan (il turco favorito per partire dall’inizio), in avanti Dzeko al posto dell’infortunato Correa (che salterà anche il Camp Nou)", riporta La Gazzetta dello Sport.