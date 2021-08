Inter, Inzaghi preferisce Correa a Zapata: pronti 26 mln, ma Lotito ‘spara alto’

L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare: la sua prima scelta per l'attacco è il Tucu. C'è distanza sul prezzo

L’arrivo di Edin Dzeko, ma non solo. L’Inter si sta muovendo per regalare a Simone Inzaghi anche un altro attaccante per puntellare ulteriormente il reparto avanzato. Queste le novità da La Repubblica: “Fine settimana importante anche per il discorso Zapata-Correa. Un primo contatto tra l'Inter e l'Atalanta - per l'attaccante colombiano - è già andato in scena, ma senza successo. Eccessiva, al momento, la distanza tra i due club sugli aspetti economici della trattativa. Inzaghi continua a chiedere Correa della Lazio: l'argentino è l'obiettivo numero uno del nuovo allenatore dell'Inter.